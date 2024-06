Baraúna e comunidades têm abastecimento suspenso após vandalismo

A cidade de Baraúna e as comunidades de Juremal, Vertentes, Campestre e Primavera tiveram o abastecimento suspenso na manhã desta sexta-feira (14). O poço foi danificado por vândalos que levaram componentes elétricos que garantiam o funcionamento do sistema de água. A previsão é retomar o envio de água até o início da noite de domingo (16). A normalização do abastecimento ocorre em até 48 horas, após o sistema ser religado.

A Caern registrou Boletim de Ocorrência e vai trabalhar em conjunto com a polícia nas investigações. Um trabalho para identificar material furtado semelhante ao retirado em Baraúna está ocorrendo no Estado. A Operação Sucata está atuando e a recomendação é que a população contribua com denúncias anônimas pelo telefone 181.