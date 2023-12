Baraúna conquista 100 casas no programa “Minha Casa, Minha Vida” e se destaca na região

Após um intenso trabalho de reorganização financeira e administrativa promovido pela atual gestão da Prefeitura de Baraúna, o município celebra uma conquista histórica: pela primeira vez, a cidade é contemplada com imóveis da Faixa 1 do programa “Minha Casa, Minha Vida”. Por meio de projeto apresentado pelo Poder Executivo local, o município ganhará o Conjunto Habitacional José Ivan de Oliveira, com 100 imóveis disponíveis para famílias com renda de até dois salários mínimos.

Baraúna é um dos 17 municípios potiguares que tiveram projetos aprovados pelo Ministério das Cidades na Faixa 1, que utiliza recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), do novo “Minha Casa, Minha Vida”. Para que a cidade obtivesse esse resultado positivo, e que representa um marco sob o ponto de vista de política habitacional, a gestão fez o dever de casa, como destaca a prefeita Divanize Oliveira.

“Quando assumimos o governo municipal, Baraúna estava em uma situação de calamidade, em diferentes aspectos, o que não nos intimidou, porque tínhamos a convicção de que, com muito trabalho, conseguiríamos mudar a realidade da nossa cidade. Arrumamos a casa, batemos às portas dos ministérios em Brasília, e hoje comemoramos essa conquista histórica, com Baraúna, pela primeira vez desde a criação do ‘Minha Casa, Minha Vida’, sendo contemplada com 100 residências”, afirmou a gestora.

Com a aprovação dos projetos, a Prefeitura tem agora um prazo de 30 dias para confirmar, junto à Caixa Econômica Federal, o interesse em prosseguir com a proposta. Esse prazo começou a contar a partir da publicação da Portaria nº 1.482, do Ministério das Cidades, que ocorreu no dia 23 de novembro de 2023 no Diário Oficial da União. “A tramitação desse processo é prioridade na nossa gestão. Toda a equipe diretamente envolvida já foi orientada a seguir com tudo aquilo que for necessário para que o Conjunto Habitacional José Ivan de Oliveira tenha a sua construção iniciada”, finalizou a prefeita Divanize Oliveira.