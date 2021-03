Bandidos realizam série de explosões para abrir cofre de um posto de combustível em Natal

Na madrugada desta quinta-feira (18), a loja de conveniência e a sala do setor administrativo de um posto de combustíveis foram destruídas, após diversas explosões feitas por criminosos. O caso aconteceu na BR-304 em Macaíba, região metropolitana de Natal, por volta das 3h. Os bandidos conseguiram abrir o cofre do estabelecimento e fugiram com o dinheiro.

Ao menos oito homens armados com espingardas e pistolas chegaram ao local em dois carros de cor prata, e renderam frentistas e clientes, de acordo com as investigações da polícia. Além do roubo do cofre, os criminosos levaram também os aparelhos celulares das vítimas.

Os criminosos fizeram pelo menos três explosões. Nas duas primeiras tentativas, o cofre permaneceu fechado, mas na terceira, eles tiveram acesso ao dinheiro. O valor roubado não foi informado.

Sem telefones, as vítimas só conseguiram acionar a polícia cerca de uma hora após o crime. A PM fez rondas na região, mas não prendeu nenhum suspeito. Apesar da destruição de todo estabelecimento, ninguém ficou ferido.