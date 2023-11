Banda Trepidant’s realiza show em Mossoró no mês de dezembro

Em dezembro, os amantes das músicas das décadas de 70, 80 e 90 tem encontro marcado com a Banda Trepidant’s em Mossoró. A apresentação se realizará no próximo dia 9 no Clube Carcará.

O evento intitulado “Festa Retrô”, é organizado pela AC Produções. O conjunto musical que faz sucesso há quase 50 anos, trará seus grandes sucessos em uma noite de muita nostalgia, com repertório que embalou várias gerações.

Além da renomada banda Trepidant’s, o evento contará com outras atrações musicais para garantir uma noite animada. A banda Infla6 e Alfredo & Os Caras se apresentarão, complementando a variedade musical da noite.

Os ingressos já estão disponíveis para venda a partir desta sexta-feira, dia 3 de novembro. Você pode adquiri-los na loja Mister Capas, localizada na Augusto Severo, no Centro de Mossoró, ou optar por comprar via WhatsApp, entrando em contato com a AC Produções através do número (84) 99993-1412.