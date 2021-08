A Banda Sinfônica Municipal Artur Paraguai completa 85 anos nesta segunda-feira (02). A banda pertencia ao Grêmio Musical Santa Luzia, mas em 2 de agosto de 1936 foi adotada pela Prefeitura de Mossoró durante gestão do então prefeito Padre Mota. Desde então, a Banda Artur Paraguai tem levado arte por meio da música ao município e região.

Segundo o trompetista e regente auxiliar Marcos Batista a Banda Sinfônica Municipal Artur Paraguai é o grupo artístico local mais antigo em atividade, abrilhantando vários eventos em Mossoró e cidades vizinhas.

“Vários foram os maestros que passaram por essa banda: Artur Paraguai, tenente Euclides, José Mário, João Batista, João Aires, Dermival Pinheiro, Carlos Batista e atualmente a sua batuta está sob responsabilidade do maestro João Célio Cordeiro de Souza”, disse o regente.

Atualmente, a Banda tem 21 músicos. “Parabenizamos a Sinfônica Artur Paraguai pelos seus 85 anos de fundação. Os parabéns se estendem a todos os musicistas em nome do maestro João Célio Cordeiro de Souza, que fazem o som dessa banda ecoar em várias cidades do Rio Grande do Norte, evidenciando o quanto é relevante para a história da música em Mossoró. Uma vez que é o mais antigo grupo artístico da cidade. Parabéns a todos que compõem a Banda Artur Paraguai e que essa data seja comemorada por muitos anos”, ressalta o secretário de Cultura, Etevaldo Almeida.