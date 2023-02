Bancos fazem mutirão nacional para renegociar dívidas a partir de 1° de março; veja como participar

Por Estadão

Clientes de bancos terão a chance de renegociar suas dívidas a partir desta quarta-feira, 1° de março, por meio do Mutirão de Negociação e Orientação Financeira, promovido pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban), em parceria com o Banco Central do Brasil, a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) e Procons de todo o País. A campanha vai até o dia 31 de março.

Poderão ser negociadas dívidas de cartão de crédito, cheque especial, crédito consignado e demais modalidades de crédito, exceto aquelas que tenham bens dados em garantia.

A negociação poderá ser realizada diretamente com o banco ou financeira, por meio dos canais oficiais das instituições, ou pelo portal Consumidor.gov.br, que deve ser acessado com login Gov.br prata ou ouro.

As instituições definirão as condições especiais para o pagamento das dívidas, de acordo com cada caso. Se o cliente concordar, o acordo poderá ser assinado. Se não concordar, ele poderá propor alternativas para chegar a um acordo.

Para realizar uma negociação, o consumidor deve acessar o site do Mutirão de Negociação e Orientação Financeira. Na página, ele pode conferir a lista de instituições participantes e ter acesso às instruções sobre como poderá renegociar suas dívidas com cada uma delas. O portal também tem conteúdos de orientação financeira e dicas sobre o que levar em conta para realizar a renegociação.

Segundo a Febraban, a última edição do Mutirão, realizada durante o mês de novembro de 2022, possibilitou a renegociação de 2,325 milhões de contratos.