Banco de Leite de Mossoró promove o Dia Mundial de Doação de Leite Humano

SESAP/ASSECOM

O Banco de Leite Humano de Mossoró realizou, na quinta-feira (19), o Dia Mundial de Doação de Leite Humano. A iniciativa simboliza a união de esforços para proteger a vida de milhões de crianças em todo o mundo. O objetivo é conscientizar e estimular a sociedade para o ato da doação de leite humano e promover debates sobre a importância do aleitamento materno na redução da mortalidade infantil. Este ano foi escolhido o slogan “Um pequeno gesto pode alimentar um grande sonho: Doe leite materno!”.

Durante o evento aconteceram palestras, feira de artesanato, distribuição de brindes para as mães e lançamento da boneca amamentando confeccionada pelas artesãs Fátima Nascimento e Lindalva Nogueira. A organização coube a diretora do Banco de Leite, Patrícia Minnelli.

Presente ao evento a gerente da II Unidade Regional de Saúde Pública (II URSAP), Emiliana Bezerra Cavalcanti, a diretora do Laboratório Regional de Mossoró, Fafá Rosado, a diretora do Banco de Leite Humano de Mossoró (BLH), Patrícia Minnelli, dentre outras.

Dia Mundial

O dia foi instituído com a Lei Nº 13.227, de 28 de dezembro de 2015, sancionada pela presidenta Dilma Rousseff.

Vantagens da amamentação para o bebê e a mãe

De acordo com o Ministério da Saúde, o leite materno é um dos fortes aliados no combate à mortalidade infantil. “Só na última década, a taxa caiu praticamente pela metade (47%) no país. A amamentação estimula a aproximação e intimidade da mãe com o filho, dando segurança ao bebê.

Benefícios da doação de leite materno

O leite humano doado ajuda tanto a mãe, que não o tem para amamentar, quanto aquelas que têm em excesso e podem ser prejudicadas com isso, pois evita a inflamação nos seios (que ocorre nos ductos de leite), conhecida como mastite.

Doação de leite materno

As mães em fase de amamentação, interessadas em doar ou que precisem tirar dúvidas, podem entrar em contato com o Banco de Leite Humano (BLH) de Mossoró. Rua Juvenal Lamartine, S/N – Santo Antônio, vizinho à Maternidade Almeida Castro, Mossoró – RN. Telefone 84-3315-3471.