Baleado, motorista de aplicativo é encontrado morto dentro do próprio carro na Grande Natal

Um homem foi encontrado morto dentro do próprio carro no início da manhã desta sexta 27 em Nova Parnamirim, na Grande Natal. O crime aconteceu no Conjunto Parque das Árvores.

Segundo informações da Polícia Militar, a vítima foi identificada como Ivaldo Teonacio dos Santos, de 63 anos.

Ivaldo foi baleado na região do tórax, e minutos depois, morreu no próprio veículo.

De acordo com pessoas que moram no local, a vítima trabalhava como motorista de aplicativo. Ainda segundo a população, a vítima era conhecida como “Fusquinha” e tinha uma vida reservada.

Ainda não há informações sobre as motivações para o crime, mas o latrocínio é uma das linhas de investigação para a ocorrência.

Fonte: Portal Grande Ponto