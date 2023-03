Balanço das ações de segurança no Rio Grande do Norte nesta quarta, 22.

De acordo com balanço divulgado nesta quarta-feira (22), pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesed), 168 suspeitos de participação nos ataques criminosos que o Rio Grande do Norte vem sofrendo já foram presos. O levantamento foi atualizado às 9h.

Entre os suspeitos presos: 6 adolescentes, 17 foragidos da justiça recapturados, 1 tornozelado preso com arma de fogo, 1 tornozelado com galão de gasolina e 1 tornozelado com grande quantidade de droga.

Veja o relatório completo das ações das forças de segurança até o momento:

– 42 armas de fogo apreendidas

– 5 simulacros de arma de fogo apreendidos

– 139 artefatos explosivos apreendidos

– 31 galões de combustíveis apreendidos

– 14 motos apreendidas

– 2 carros apreendidos

– Dinheiro apreendido

– Drogas apreendidas

– Munições apreendidas

– Produtos de furto recuperados.

Dos 168 suspeitos presos, 18 foram na “Operação Normandia” e 15 na “Operação Sentinela”