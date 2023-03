Balanço das ações das forças de segurança nesta terça, 28

A polícia prendeu, até às 8h, desta terça feira (28), 283 pessoas suspeitas de participarem dos atentados criminosos no Rio Grande do Norte. As informações são do último boletim das ações de forças de segurança, divulgadas pela Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesed).

– 283 suspeitos presos;

– 44 armas de fogo apreendidas;

– 6 simulacros de arma de fogo apreendidos;

– 149 artefatos explosivos apreendidos;

– 34 galões de combustíveis apreendidos;

– 14 motos apreendidas;

– 2 carros apreendidos

– Dinheiro apreendido

– Drogas apreendidas

– Munições apreendidas

– Produtos de roubos/furtos recuperados

*Dos 283 suspeitos presos, 72 foram na “Operação Agere Pro Viribus”, 22 na “Operação Normandia”, 15 na “Operação Sentinela”, 14 na “Operação Cratos” e 5 em uma operação da Polícia Penal