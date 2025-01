Babá Pereira é eleito presidente da Femurn para o biênio 2025-2026

O ex-prefeito de São Tomé, Babá Pereira (PL), foi eleito nesta quarta-feira 15 o novo presidente da Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte (Femurn), entidade que representa as prefeituras dos 167 municípios potiguares. Ele assumirá o comando da instituição para o biênio 2025-2026.

Babá Pereira, integrante da Chapa 1, obteve 109 votos, superando o prefeito de Pedra Grande, Pedro Henrique (PSDB), que recebeu 52 votos. A eleição aconteceu de maneira totalmente virtual pela primeira vez, com os prefeitos participando através do aplicativo GovFácil.

O sistema de votação ficou aberto das 8h às 11h30, e todos os prefeitos do estado estavam aptos a votar, exceto os ex-prefeitos, que, apesar de poderem disputar cargos na Femurn, não tiveram direito de voto.

A vitória de Babá Pereira representa um novo ciclo na liderança da Femurn, que tem como principal objetivo fortalecer a representação das prefeituras potiguares, atuar em defesa dos interesses municipais e promover ações de integração entre os municípios do RN.

Chapa vencedora

A chapa vencedora, liderada por Babá Pereira, é composta por diversos prefeitos de municípios do Rio Grande do Norte, incluindo:

Presidente: Babá Pereira

1º Vice-Presidente: José Augusto de Freitas Rêgo – Prefeito de Portalegre/RN

2º Vice-Presidente: Fernando Antônio Bezerra – Prefeito de Acari/RN

3º Vice-Presidente: Jussara Sales de Souza – Prefeita de Extremoz/RN

4º Vice-Presidente: Augusto Cesar Emmanuel Pinheiro e Alves – Prefeito de Tangará/RN

5º Vice-Presidente: Leonardo Teixeira da Cunha – Prefeito de São Miguel do Gostoso/RN

Secretário-Geral: Artur Rodrigues do Vale – Prefeito de Governador Dix-Sept Rosado/RN

2ª Secretária: Marina Teodoro da Trindade – Prefeita de Pedro Avelino/RN

Tesoureiro Geral (1º Tesoureiro): Cleitom Jacome da Costa – Prefeito de Venha-Ver/RN

2º Tesoureiro: Francisco André Regis Junior – Prefeito de Itaú/RN

O Conselho Fiscal também foi composto por membros dedicados, garantindo a transparência e a integridade das operações da Femurn.

Devido às reformas na sede da Femurn, a Associação dos Municípios do Litoral e Agreste Potiguar (Amlap) gentilmente cedeu sua sede para que a apuração e a nomeação dos novos dirigentes pudessem ocorrer sem contratempos. A colaboração da Amlap foi fundamental para o sucesso do processo eleitoral, demonstrando a união e a colaboração entre as entidades municipais do estado.

Com a nova diretoria, a Femurn está preparada para enfrentar os desafios dos próximos anos, buscando sempre o desenvolvimento e o fortalecimento dos municípios do Rio Grande do Norte.