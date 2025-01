Azul suspende operações em Mossoró e aeroporto fica sem voos comerciais

A Azul Linhas Aéreas anunciou que, a partir do dia 10 de março, suspenderá suas operações no aeroporto de Mossoró (RN), em razão de uma série de fatores que incluem o aumento dos custos operacionais da aviação, a crise global na cadeia de suprimentos, a alta do dólar e desafios relacionados à disponibilidade de frota e ajustes na oferta e demanda. A medida faz parte do planejamento estratégico da companhia, que constantemente avalia suas operações para se manter competitiva e alinhada às necessidades do mercado.

A empresa informou que os clientes impactados pela suspensão terão toda a assistência necessária, conforme as normas previstas pela Resolução 400 da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Embora a operação em Mossoró seja suspensa, a Azul continua a operar em Natal, de onde os passageiros poderão conectar-se com mais de 11 destinos diretos.

A companhia reforçou que ajustes operacionais são parte de seu processo normal de adaptação à demanda e que o foco continua sendo garantir a melhor experiência aos seus clientes.

Vale lembrar que em agosto de 2024, a Azul havia anunciado uma redução na oferta de voos em Mossoró. Os voos passaram a ser realizados às segundas, quartas, sextas e sábados. Sendo assim, a redução dos voos no Aeroporto Dix-sept Rosado vem acontecendo desde agosto do ano passado. A essa altura, a Voepass já havia suspendido a linha que tinha oito voos semanais. No mesmo mês, a Azul Linhas Aéreas também anunciou que reduziria as operação de sete para quatro voos semanais.

No final de 2024, o Aeroporto de Mossoró enfrentou um cenário de redução expressiva no número de passageiros durante as festas de fim de ano. Segundo a Infraero, entre 20 de dezembro de 2024 e 5 de janeiro de 2025, 1.116 passageiros passaram pelo terminal, uma queda de 45% em relação ao mesmo período do ano de 2023, quando 1.994 pessoas utilizaram o aeroporto, entre 22 de dezembro de 2023 e 7 de janeiro de 2024.

O anúncio da Azul Linhas Aéreas causa preocupação para diversas entidades e também para passageiros que dependiam da linha de Mossoró.

Confira a nota na íntegra:

“São Paulo, 8 de janeiro de 2025 – A Azul informa que está sempre avaliando as possibilidades e necessidades de mercado e, consequentemente, mudanças fazem parte do planejamento operacional. Como empresa competitiva, a companhia reavalia constantemente as operações em suas bases, como parte de um processo normal de ajuste de capacidade à demanda.

Sendo assim, a companhia anuncia que irá suspender as operações na cidade de Mossoró (RN), a partir do dia 10 de março devido a uma série de fatores que vão desde o aumento nos custos operacionais da aviação, impactados pela crise global na cadeia de suprimentos

e a alta do dólar, somadas às questões de disponibilidade de frota e de ajustes de oferta e demanda.

Importante ressaltar que os Clientes impactados receberão a assistência necessária, conforme prevê a resolução 400 da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

A Azul reforça, ainda, que mesmo diante da suspensão, segue operando no Estado do Rio Grande do Norte com voos regulares em Natal, de onde os Clientes poderão se conectar com mais de 11 destinos em voos diretos.”

TCM Noticias