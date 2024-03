Avião faz pouso de emergência no Aeroporto de Natal após passageiro passar mal

Na noite desta quinta-feira, 7, um avião da companhia Air Europa, que decolou de Buenos Aires rumo a Madrid, na Espanha, precisou pousar em Natal após um problema de saúde em um dos passageiros. A equipe de socorro do aeroporto informou, por meio de nota, que realizou o protocolo de atendimento indicado e buscou reanimá-lo, porém, ele não resistiu e veio a óbito.

A Zurich Airport Brasil, administradora do aeroporto, disse que o comando do avião informou emergência médica do passageiro e solicitou pouso em Natal, que ocorreu por volta das 19h. “Tão logo ocorreu o pouso a equipe de socorro do aeroporto realizou o protocolo de atendimento indicado para estes casos, buscando reanimar o passageiro. Mas não houve êxito”, informou.

A identidade do passageiro não foi informada. A Secretaria de Saúde Pública do Rio Grande do Norte confirmou que o corpo foi levado para o Serviço de Verificação de Óbitos localizado em Natal.

Por fim, a concessionária do aeroporto relata que demais esclarecimentos sobre a ocorrência, a companhia aérea fosse procurada para prestar as devidas informações.