Avião de caça da Força Aérea Brasileira cai na região da Coophab, em Parnamirim

Um avião de caça caiu, na tarde desta terça-feira 22, na região da Coophab, em Parnamirim. Nas imagens, é possível ver muita fumaça por todo o local.

Segundo informações, um controlador confirmou se tratar de um avião de caça e há relatos de que o piloto ejetou durante a queda. Duas equipes de combate a incêndios do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Norte (CBMRN) já estão no local para conter o fogo na vegetação.

Nota à Imprensa – Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Norte (CBMRN)

O Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Norte (CBMRN) está atuando no combate a um incêndio em vegetação na comunidade de Pium, no município de Parnamirim, Grande Natal. O incêndio foi provocado pela queda de uma aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB), ocorrida na tarde de hoje 22, em uma área de mata próxima a diversos condomínios residenciais.

As equipes de combate a incêndio da FAB atuaram inicialmente no controle das chamas na aeronave. Em seguida, os bombeiros militares do CBMRN foram acionados para conter o avanço do fogo na vegetação, a fim de evitar que se alastre para áreas próximas.