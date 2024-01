Avenida Rio Branco tem retorno de aulas de dança nesta terça-feira

Inicia nesta terça-feira (9), oficialmente, o calendário 2024 de atividades esportivas promovidas pela Prefeitura de Mossoró. A programação tem largada com o retorno das aulas semanais de dança para a população, que acontecem às terças e quintas-feiras, a partir das 18h30, na praça Sadrak Tavares, também conhecida como Praça dos Patins, na avenida Rio Branco, no Corredor Cultural de Mossoró.

As aulas acontecem sob orientação de profissionais e estagiários da educação física e coordenação da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude (SEMEJ).

As aulas de dança também serão realizadas no próximo domingo (14), às 17 horas, na Praça dos Patins, dentro do programa “Viva Rio Branco”.