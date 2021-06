Auxílio emergencial: 2,26 mi de trabalhadores nascidos em abril recebem terceira parcela do benefício, nesta terça (22)

Cerca de 2,26 milhões de trabalhadores nascidos em abril recebem a terceira parcela do auxílio emergencial 2021, nesta terça-feira (22). As transferências ocorrem para aqueles que se inscreverem pelos meios digitais ou que integram o Cadastro Único (CadÚnico) do Governo Federal.

Ao todo, o repasse será de R$ 466,6 milhões. Se somados os valores que o governo desembolsou para o pagamento da terceira parcela aos aniversariantes dos quatro primeiros meses do ano, o total chega a R$ 1,84 bilhão para quase nove milhões de trabalhadores.

A terceira rodada de pagamentos segue para os aniversariantes dos meses subsequentes até domingo (27), para quem nasceu em setembro, e encerra na quarta-feira (30) para os nascidos em novembro e dezembro.

Vale lembrar que, como o calendário de depósitos nas contas sociais foi antecipado, o início da permissão para o saque foi antecipado de 13 de julho para 1º de julho, data em que os aniversariantes de janeiro já poderão sacar o benefício.

Fonte: Brasil 61