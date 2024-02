Autoridades locais comemoram a construção do 12º BPM, em Mossoró

Na última terça-feira (20), a governadora Fátima Bezerra assinou o contrato de construção da nova sede do 12º Batalhão da Polícia Militar (BPM), em Mossoró. Investimento previsto de R$ 1,9 mi com prazo de conclusão de 360 dias.

O empreendimento será construído no prolongamento da avenida Antônio Campos e Silva, no bairro Costa e Silva, onde também estão localizados o campus da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) e o Hospital da Mulher Parteira Maria Correia e o Abatedouro Frigorífico de Mossoró (AFIM), localização considerada estratégica pelo tenente-coronel Jailson Andrelino de Souza Cavalcante, comandante do 12º BPM.

“É uma ótima localização, pois abrange tanto a área de mata que temos próximas da Costa Branca, que também engloba a região do batalhão. Ainda toda aquela região entre bairros populosos como o Vingt Rosado, os Pintos e o próprio Ninho, que é um bairro particular, mas que muitas das vezes acontecem algumas ocorrências”.

Localizado em área cedida pela UERN, a reitora Cicília Maia, também destaca a importância do equipamento e a parceria realizada. “Reconhecemos a importância do Batalhão da Polícia Militar como um elemento essencial na preservação da ordem e na promoção de um ambiente seguro para estudantes, professores, técnicos e técnicas, e todos os cidadãos que vivem e transitam por nossa área. Esta parceria é um exemplo do nosso comprometimento com o desenvolvimento e a proteção da comunidade, sendo um passo concreto em direção a um ambiente mais seguro e colaborativo”. Diz a reitora.

*Outras unidades de segurança também recebem recursos importantes*

Duas outras ordens de serviço para o início imediato de obras ligadas às unidades de segurança foram assinadas na última terça-feira (20) pela governadora Fátima Bezerra. Além da construção na nova sede do 12º Batalhão da Polícia Militar, em Mossoró, foi autorizado o início da reforma da parte administrativa do Centro de Formação de Praças (CEFAP), que fica na zona Norte de Natal. Investimento de aproximadamente R$ 644 mil e prazo de 150 dias para conclusão.

O terceiro contrato diz respeito à construção de um novo pavilhão na Penitenciária Estadual do Seridó, em Caicó, com investimento de R$ 5,2 milhões e prazo de 270 dias para ser concluída. “Será um grande avanço, será uma unidade nova, onde os policiais trabalharão em uma unidade digna, adequada, que vai trazer melhor segurança para a região”, disse o comandante da PMRN, Alarico Azevedo na ocasião.