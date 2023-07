Austrália bate Irlanda por 1 a 0 em sua estreia na Copa do Mundo

Agência Brasil

A Austrália bateu a Irlanda por 1 a 0, na manhã desta quinta-feira (20), no Estádio Olímpico de Sydney, na primeira partida do Grupo B da edição 2023 da Copa do Mundo de futebol feminino. Com esse resultado, as Matildas lideram a chave com 3 pontos.

A Austrália entrou em campo sem seu grande destaque, a atacante Sam Kerr. A jogadora do Chelsea (Inglaterra) sofreu uma lesão na panturrilha durante os treinos e não poderá defender as Matildas nos dos primeiros jogos do Mundial (contra a Irlanda e contra a Nigéria).

O primeiro tempo reservou ao público um confronto com poucas emoções, muito por conta da postura da Irlanda de permanecer na defesa, não oferecendo espaços para as jogadoras de frente das Matildas, que só tiveram uma oportunidade clara de gol, já aos 50 em chute de longa distância da volante Gorry.

Assim, o placar só foi alterado na etapa final. Logo aos cinco minutos a árbitra brasileira Edina Alves (que trabalhou na partida com outras três representantes do país: as assistentes Neuza Back e Leila Moreira e a árbitra de vídeo Daiane Muniz) assinalou pênalti a favor da Austrália quando Sheva derrubou Raso dentro da área. A lateral Catley cobrou muito bem e não deu chance alguma à goleira Brosnan.

O gol deu uma nova dinâmica à partida, com as Matildas chegando com muito perigo com Fowler e Foord, enquanto McCabe quase marcou um gol olímpico para a Irlanda aos 25 minutos. Porém, diante de um público de mais 75 mil pessoas, a equipe da casa conseguiu administrar a sua vantagem até o final do confronto.

Jogo de abertura

Mais cedo, a Nova Zelândia derrotou a Noruega por 1 a 0, graças a um gol de Hannah Wilkinson, no Eden Park, em Auckland, na partida que abriu a edição 2023 da Copa do Mundo de futebol feminino. Com este triunfo a seleção neozelandesa assumiu a liderança do Grupo A do Mundial com 3 pontos.

Estreia do Brasil

A seleção brasileira, que busca o inédito título da Copa do Mundo, estreia na primeira fase da competição a partir das 8h (horário de Brasília) da próxima segunda-feira (24). O confronto, que será contra o Panamá, vale pelo Grupo F, que também conta com França e Jamaica.