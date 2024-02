Aumento do valor de danos morais contra banco é negado em decisão da 2ª Câmara Cível do TJRN

A Justiça Estadual potiguar não deu provimento ao pedido de uma cliente de um banco, a qual, por meio do recurso, pedia a majoração dos valores de indenização, que deveriam ser pagos pela instituição financeira, diante das cobranças indevidas, relativas à suposta contratação de títulos de capitalização. A decisão é da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça (TJRN). A autora do recurso alegou que o valor indenizatório é insuficiente para amenizar as consequências da conduta e ressaltar os aspectos punitivo e pedagógico da sanção. Argumento não acolhido pelo órgão julgador, à unanimidade.

A decisão, por um lado, reafirmou a responsabilidade do banco e citou que, a teor do disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade pelos eventuais danos ou prejuízos que possam surgir na exploração de atividade comercial é decorrente do risco do empreendimento, cujo ônus deve ser suportado por quem a desenvolve e usufrui dessa exploração.