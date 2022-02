Aulas presenciais na Ufersa devem voltar na próxima semana

De acordo com o calendário acadêmico da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (Ufersa), as aulas presenciais devem ser retomadas no dia 3 de março, próxima quinta-feira. A possibilidade desse calendário ser seguido aumentou, após o Comitê Permanente de Biossegurança da Universidade recomendar o retorno presencial.

A recomendação foi enviada para o Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (Consepe). A alegação para a retomada das aulas presenciais é a queda da taxa de transmissibilidade, ocupação de leitos e número absoluto de casos da COVID-19 nas últimas duas semanas.

A recomendação tem como base em critérios técnicos com base nos indicadores epidemiológicos. Ainda segundo a nota, o avanço da cobertura vacinal é outro fator determinante para a retomada das atividades presenciais após o carnaval.

O Comitê observa ainda que a comunidade acadêmica, em especial os discentes, precisa se organizar para o retorno presencial. Outro alerta é para o período pós-carnaval e quanto ao surgimento de novas variantes, bem como o cumprimento de todas as recomendações de biossegurança.

A nota lembra ainda as principais medidas de prevenção: o uso de máscara adequada (Pff2, N95 ou cirúrgica de tripla camada), bem ajustada ao rosto, cobrindo nariz e boca; distanciamento social; lavagem, higienização das mãos; vacinação como forma de mitigar o contágio e prevenir o agravamento da doença e a superlotação da rede de saúde.

Com a retomada das aulas presenciais na totalidade na próxima quinta-feira, a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis da Ufersa (PROAE/UFERSA) promoveu uma Roda de Conversas com os estudantes residentes na vila acadêmica.

Dos quatro restaurantes universitários existentes, dois já estão em funcionamento. O de Mossoró começou a funcionar no último dia 18 de fevereiro e, o RU de Caraúbas na última terça-feira, 22. No Campus Sede estão sendo servidas diariamente uma média de 400 refeições e, em Caraúbas, 70 refeições. Já Angicos e Pau dos Ferros têm agendada a abertura do RU para o próximo dia 7 de março.