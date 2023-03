Aulas presenciais na Uern retornam segunda-feira, define o Consepe

Agecom/UERN

O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Consepe), aprovou, na manhã desta terça-feira (28), em sua primeira reunião extraordinária do ano, a resolução que trata do retorno das aulas presenciais da Uern a partir da próxima segunda-feira (3), em todos os campi da instituição. Até 31 de março, estão autorizadas as aulas remotas.

Conforme a resolução, as atividades práticas dos componentes curriculares poderão ser realizadas na forma presencial, no decorrer desta semana, antes do dia 3, a critério do respectivo Departamento Acadêmico e/ou Comissões de Residências.

O documento estabelece ainda que as atividades da Junta Multiprofissional e das bancas de heteroidentificação devem ser realizadas de forma presencial, conforme cronograma previamente divulgado.

Também foram autorizados, excepcionalmente, a realização e o registro de aulas até o dia 14 de abril, observando-se

a obrigação de fechamento do respectivo componente curricular até o dia 15 de abril.

Ainda segundo a resolução, no período de 3 a 14 de abril, inexistindo condições para a execução de atividades presenciais no âmbito de cursos ou componentes curriculares específicos, por fatores decorrentes da situação de segurança pública estadual e transporte municipal e intermunicipal, o Conselho Acadêmico-Administrativo (Consad) está autorizado a deliberar sobre as ações de ensino, pesquisa e extensão em caráter remoto.

Medidas priorizaram a segurança da comunidade acadêmica

Durante a reunião, a presidente do Conselho, reitora Cicília Maia, enfatizou que, desde que tiveram início os ataques a equipamentos públicos e privados no Rio Grande do Norte, a Uern agiu prontamente, dialogando com diversas entidades e tomando as ações necessárias para garantir a segurança da comunidade acadêmica.

“Esse diálogo com as autoridades e a comunidade acadêmica foi o que nos deu base para todas decisões, que levaram em conta sobretudo a segurança e a disponibilidade de transporte”, frisou a reitora.

De acordo com a presidente do Conselho, a Universidade tem dialogado com prefeituras das cidades com estudantes da Uern para ter a certeza de que, até segunda-feira, o transporte para os campi estará restabelecido.

Cicília Maia salientou ainda que a Uern buscou, ao longo do período de suspensão das atividades presenciais, encontrar as medidas e cenários que resultassem no menor prejuízo possível a toda a comunidade acadêmica.

