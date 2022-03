Aulas presenciais da Ufersa foram retomadas nesta quinta-feira, 03

Nesta quinta-feira, 03 de março, após quase dois anos de ensino remoto, os estudantes da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (Ufersa) voltaram ao ensino presencial. O retorno foi recomendado pelo Comitê de Biossegurança da Universidade, que levou em consideração a redução da taxa de transmissibilidade e de casos de covid-19.

De acordo com as informações repassadas pela assessoria de imprensa da Universidade, o retorno ocorre de forma tranquila, ainda com um número reduzido de estudantes na instituição. “Hoje, foi registrado pouco movimento no campus. Mas alguns alunos em sala de aula. Foram dois anos, então, as coisas vão se ajustando conforme o tempo”, informou a assessoria da instituição.

Na recomendação pelo retorno das aulas, o Comitê destacou que o avanço da proteção foi outro fator determinante para a retomada das atividades. O Comitê observou ainda que a comunidade acadêmica, em especial os discentes, precisam se organizar durante o retorno presencial.

A perspectiva da instituição é de que o maior número de estudantes retorne a partir da próxima segunda-feira, 07, uma vez que boa parte dos alunos são do interior do RN e de outros estados, e devem chegar à cidade até o final de semana.

Mesmo com o retorno presencial, os discentes, docentes, bem como toda a comunidade acadêmica precisa manter os cuidados para evitar a reinfecção do vírus. Os cuidados são o uso contínuo de máscara adequada (Pff2, N95 ou medidas de tripla capa), projetada ao rosto, nariz e boca; distanciamento social; lavagem, higienização das mãos. Essas medidas visam mitigar o contágio e prevenir o agravamento da doença e a superlotação da rede de saúde.