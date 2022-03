Aulas presenciais da Uern retornaram nesta segunda-feira

Nesta segunda-feira, 14 de março, ocorreu o retorno das aulas presenciais na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), dois anos após a suspensão das mesmas, devido à pandemia. Esta retomada era bastante esperada pela comunidade acadêmica, que, em dois anos, teve que se acostumar com o ensino remoto.

“Quando, em 15 de março de 2020, a Uern suspendeu suas atividades presenciais devido à pandemia da Covid-19, nem o mais pessimista imaginaria que ficaríamos tanto tempo distantes, envoltos em uma rotina tomada pelas telas de computadores e smartphones”, informou Cicília Maia, reitora da Uern, em sua carta aos uernianos.

A retomada das atividades presenciais se deu em virtude do avanço da vacinação e da redução dos casos de covid-19, bem como dos óbitos provocados pela doença. O Comitê Covid-19 da Uern informou que o retorno poderia ocorrer de forma segura, mesmo no formato presencial, desde que os alunos, professores e técnicos da universidade continuem mantendo os cuidados, como o uso de máscaras, higienização das mãos, distanciamento, entre outros.

Os alunos da universidade se mostraram muito contentes com esse retorno que, para alguns, representa o início de um sonho. Muitos estudantes não tinham sequer iniciado o ensino presencial, de forma que este foi o primeiro contato com a toda a comunidade acadêmica da Uern.

De acordo com a universidade, nos últimos meses ela se preparou oferecer as condições necessárias e seguras aos estudantes e servidores na retomada das atividades presenciais.

“A Universidade não apenas examinou cautelosamente o momento mais seguro para o retorno presencial das aulas, como também promoveu uma série de aquisições e adequações para garantir a segurança, acessibilidade e comodidade da comunidade acadêmica”, informou.