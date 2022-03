Aulas presenciais da UERN devem retornar na terça-feira, 15

Nessa quarta-feira, 09, o Comitê Covid-19 da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern) se reuniu virtualmente para avaliar o atual cenário pandêmico e definir sobre o retorno presencial das atividades nos campus da instituição. As conversações dos membros do Comitê apontam para que esse retorno aconteça no dia 15 de março.

Uma nota técnica deverá ser divulgada até o fim desta quinta-feira, 10, com orientações sobre o retorno. De início, o técnico especializado Marquiony Marques dos Santos apresentou os números mais recentes de casos, óbitos, pessoas vacinadas e ocupação de leitos clínicos e críticos no estado.

Comparando os números de hoje com os apresentados na última reunião do Comitê (dia 22 de fevereiro), o vice-reitor da Uern, professor Chico Dantas, ficou otimista. “Os números melhoraram e temos hoje um cenário bem favorável à retomada das atividades presenciais. Se em janeiro, um período bem difícil, não tivéssemos vacina, seria um colapso geral”, avaliou.

Os casos entre os servidores da Uern, técnicos administrativos e professores, tiveram uma queda significativa do início de janeiro até agora, segundo dados da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (Progep). “Nós tivemos 117 notificações até agora, sendo 54 em janeiro e 63 em fevereiro. Felizmente, desde o dia 21 de fevereiro não tivemos nenhum caso notificado, seguindo essa tendência de melhoria do cenário”, apresentou Isabel Amaral, titular da Progep.

O ano letivo da Uern foi iniciado no dia 2 de fevereiro, de forma remota. Apenas algumas atividades práticas estão ocorrendo de forma presencial, de acordo com a definição dos professores e dos departamentos.