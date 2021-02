Aulas na rede estadual do RN começam hoje

Nesta segunda-feira, 01, tem início o Ano Letivo 2021 na rede estadual de ensino no estado do Rio Grande do Norte. Assim como em Upanema, várias redes municipais de cidades potiguares retomaram suas atividades educacionais hoje, algumas instituições privadas também voltam a funcionar entre esta segunda e terça-feira.

Em razão da pandemia provocada pelo novo coronavírus, as aulas acontecerão de maneira remota. A Secretaria Estadual de Educação Cultura e Lazer (SEEC/RN) estava investindo na proposta de retorno no formato híbrido, mas desistiu da iniciativa nos últimos dias.

Mesmo com esse retorno, a capital Natal e Mossoró, não retomarão suas atividades agora. Em Natal, as aulas estão previstas para começar dia 18 de fevereiro, já em Mossoró, o início do ano letivo está agendado para primeiro de março.