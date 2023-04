Aulas da rede municipal de ensino de Mossoró retornam nesta quarta feira

Informações do Sindiserpum

Em assembleia realizada nesta segunda-feira (17) pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Mossoró (Sindiserpum), os professores deliberaram que cumprirão a determinação e retornarão às aulas na próxima quarta-feira (19), tendo em vista que até o momento o sindicato não foi notificado oficialmente.

A assessoria jurídica do Sindicato, representada pelo advogado Lindocastro Nogueira, informou ainda durante a assembleia que já foi solicitada uma audiência de conciliação junto à Justiça para que a Prefeitura Municipal de Mossoró apresente uma proposta para cumprimento e implementação do Piso, tendo em vista que é uma Lei Federal e que tem que ser cumprida.

“Não é algo facultado ao prefeito. Quando ele assumiu a Prefeitura ele fez um juramento de cumprir a Constituição e as leis. Não é cumprir a lei que ele quer e a que ele não quer, são todas as leis e o Piso é uma garantia Federal que ele está descumprindo no momento”. Relatou Lindocastro.