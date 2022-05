Audiência pública discutiu plano de gestão do Hospital da Mulher

A reitora da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern), Cicília Maia, apresentou, em audiência pública promovida pela Assembleia Legislativa nessa segunda-feira, 2, o plano de gestão acadêmica do Hospital da Mulher Parteira Maria Correia, que será inaugurado nos próximos meses

A audiência foi realizada com o objetivo de compartilhar informações sobre o andamento da obra, que encontra-se aproximadamente 80% concluída, e previsão de instalação e oferta dos serviços à população em geral.

“A gente tá aqui hoje discutindo como será a gestão do hospital. As nossas expectativas são enormes. Além de ser um sonho para as mulheres, sem dúvidas nenhuma, aquele hospital é uma obra que vai contribuir de forma determinante para a nossa população e para a nossa querida Uern. Será um espaço de aprendizado, de formação, tendo o SUS e a universidade pública como referência”, afirmou a deputada.

A Uern participa do processo de construção do Hospital da Mulher desde o seu início. A reitora destacou a visão do ex-reitor Pedro Fernandes, ainda em 2013, em disponibilizar o terreno da Uern para sediar o Hospital. “Precisamos reconhecer que se estamos hoje aqui é porque, ainda em 2013, nosso então reitor Pedro Fernandes entendeu a importância desse hospital para Mossoró e região”, afirmou Cicília Maia.

O Hospital da Mulher terá gestão compartilhada, na qual a Uern será responsável pela gestão acadêmica. A reitora explicou que, apesar da Uern ser responsável pela gestão acadêmica, o hospital será campo de estágio para estudantes de todas as IESs que atuam em Mossoró e região. “Somos a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte e, sendo do Estado, temos plenas condições de manter um diálogo permanente com os demais órgãos do governo e gerir a área acadêmica. Não abrimos mão de ter essa gestão”, afirmou a reitora.

A audiência também contou com a participação de estudantes da Uern, entre eles a coordenadora-geral do DCE/Uern, Terumi Tatsukawa, e o vice-coordenador do Centro Acadêmico de Medicina, Olímpio Magalhães, que utilizaram o espaço reservado à comunidade para apresentar seus anseios, dúvidas e preocupações.

Olímpio foi bastante aplaudido ao afirmar que o Hospital da Mulher é uma esperança para os estudantes dos cursos da área da saúde em Mossoró, em especial de Medicina, que encontram dificuldades para campo de estágio. “O Hospital da Mulher é, sem dúvidas, uma esperança para todos os alunos da FACS, para toda a Uern e para todo o Estado do Rio Grande do Norte”.