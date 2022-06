Audiência de conciliação entre MPRN e Prefeitura ocorre amanhã

A juíza Anna Isabel de Moura Cruz, da Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Mossoró, atendeu pedido da Procuradoria-Geral do Município e marcou uma audiência de conciliação com representantes da Prefeitura Municipal de Mossoró (PMM) e do Ministério Público do RN. O encontro ocorre nessa quarta-feira, 8, por videoconferência, às 8h30.

Na pauta, está o pedido de promotor Olegário Gurgel para o cancelamento dos shows de Wesley Safadão e Xand Avião no Mossoró Cidade Junina 2022, programados, respectivamente, para os dias 9 e 16 deste mês. Se houver acordo entre PMM e MP, então tudo estará resolvido. Se não houver, a juíza decidirá.

O Ministério Público quer que os cachês dos cantores, que somam R$ 1 milhão, sejam destinados à Educação para que a prefeitura possa contratar profissionais para atender aos alunos com deficiência da rede pública de ensino do município.

Só em atrações nacionais, a Prefeitura de Mossoró irá gastar mais de R$ 3,6 milhões no São João de 2022. Alvos do MP, os shows de Wesley Safadão (R$ 600 mil) e Xand Avião (R$ 400 mil) são os mais caros.