Atriz Tony Silva “presenteia” sua lista de contatos com mensagens diárias via internet

Infalivelmente, cedinho da manhã, se você tem o privilégio de fazer parte da rede de contatos da atriz Tony Silva, é “presenteado” com uma mensagem matinal, um poema, uma música de boa qualidade.

“Há mais ou menos três anos, de tanto receber notícias ruins sobre mortes, começaram a contar as mortes das pessoas e me mandavam isto logo pela manhã. Isto foi me dando uma indignação e eu comecei a me perguntar o que eu poderia fazer para mudar isto. Então, um amigo me mandou uns poemas e eu comecei a repassar para os meus grupos de contatos. Como eu acordo muito cedo, eu já mando para minha lista.” Diz Tony.

De segunda a quinta Tony envia seus próprios escritos, mensagens. A sexta ela diz que deixou reservada para poemas de outros autores, que lhe podem enviar à vontade.

O objetivo da ideia, segundo ela é “driblar estas notícias tão ruins e levantar o astral das pessoas para que eles se animem, tenham foco e que a gente se irmane e ajudemos uns aos outros em tempos tão difíceis”.

Torcemos por mais iniciativas como esta.

Ouça abaixo alguns áudios da atriz/declamadora: