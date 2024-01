Ator mossoroense estará na próxima novela das seis na TV Globo

Ator, cantor e dramaturgo, Igor Fortunato é o novo nome potiguar a representar o Estado e Mossoró Brasil afora. O mossoroense estará na próxima novela das seis da Rede Globo.

Igor começou sua trajetória artística no circuito cultural de Mossoró. Ultimamente, estava morando em Natal à frente da banda Fortunato e os Jovens de Ontem e atuando em peças, filmes e projetos audiovisuais no estado.

Membro do grupo de teatro Carmim, apresentou recentemente “A invenção do Nordeste” no projeto Palco Giratório, do Sesc, em cidades pelo país.

No Rio de Janeiro, foi convidado por uma produtora da Rede Globo, que viu a atuação de Fortunato nos palcos. Selecionado após os testes, no segundo semestre do ano passado, começou nesta semana as preparações junto ao elenco, o que inclui primeiros contatos dos atores e ensaios. As gravações terão início em breve.

