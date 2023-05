Atlético-MG e Ronaldinho: Justiça manda bloquear R$ 8,4 milhões por dívida com ex-jogador

Essa situação impacta diretamente na presença de Ronaldinho nos eventos oficiais do Galo na Arena MRV, ainda que o empresário Roberto Assis tenha dito ao ge que havia otimismo para que seu irmão esteja no chamado “Lendas do Galo” no dia 16/7. R10 esteve no estádio do Galo há algumas semanas, mas como garoto-propaganda de um produto a ser lançado pela empresa que fabricou as telhas da cobertura da arena.