Atlético-MG anuncia retorno de Cuca; saiba detalhes

Neste domingo (29), o Atlético-MG anunciou o retorno do técnico Cuca ao clube. O treinador foi campeão da Libertadores em 2013 pelo clube, além de conquistar o Brasileirão, a Copa do Brasil e o Campeonato Mineiro em 2021.

Cuca assina contrato de um ano com o Atlético. O vínculo do treinador, que terá sua quarta passagem pelo Galo, será até o fim de 2025.

“Esta será a quarta passagem do treinador pelo Atlético, onde comandou o time em grandes conquistas como o Triplete de 2021 (Brasileirão, Copa do Brasil e Mineiro) e a Libertadores de 2013, além dos Estaduais de 2012 e 2013, totalizando seis títulos”, escreveu o clube.

Último trabalho de Cuca

Cuca não treina um clube desde que deixou o Athletico-PR, em junho deste ano. Na época, o técnico deixou o Furacão de maneira conturbada, tendo deixado rusgas com dirigentes. Ao todo, foram 23 jogos pelo time paranaense, 14 vitórias, quatro empates e cinco derrotas (o equivalente a 66% de aproveitamento).

Com Cuca, o Atlético volta a ter um treinador brasileiro sob o comando do time depois da demissão de Gabriel Milito. O comandante argentino deixou o cargo de técnico em 4 de dezembro, quando o Galo perdeu para o Vasco na 37ª rodada da Série A. O anuncio foi feito pela diretoria ainda em São Januário, no Rio de Janeiro.

Quarta passagem

Cuca soma três passagens pelo Atlético. Nas duas primeiras, o comandante acumulou bons números. Entre 2011 e 2013, ele terminou com títulos importantes, como a Copa Libertadores (2013) e os Campeonatos Mineiros (2012 e 2013), além do vice no Campeonato Brasileiro de 2012.

A segunda passagem, em 2021, também foi de sucesso em relação aos títulos. O treinador levou o Alvinegro ao título do Campeonato Mineiro (2021), da Copa do Brasil (2021) e do Campeonato Brasileiro (2021), colocando fim a um jejum de 50 anos.

Já na última delas, em 2022, o comandante não conseguiu repetir os feitos históricos. Ao todo, foram 21 jogos, sete vitórias, sete empates e sete derrotas (41,17% de aproveitamento). Ele deixou o cargo em novembro daquele ano e foi sucedido por Eduardo Coudet, que assumiu o time em 2023.