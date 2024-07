Atletas brasileiros cometem ato de indisciplina em Paris e são punidos; nadadora é cortada

CNN Brasil

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) anunciou, na manhã deste domingo (28), que dois nadadores da delegação presente em Paris para os Jogos Olímpicos cometeram ato de indisciplina e foram punidos. Gabriel Santos e Ana Carolina Vieira teriam saído da Vila Olímpica sem autorização na última sexta-feira (26).

Os dois atletas são namorados. Ainda de acordo com nota divulgada pelo COB, Ana Carolina Vieira, “de forma desrespeitosa e agressiva, contestou decisão técnica”. Por esse motivo, ela foi cortada da Olimpíada e retornará ao Brasil imediatamente.

Gabriel Santos foi punido com uma advertência e segue em Paris com o restante da delegação do Time Brasil.

Ana Carolina Vieira ainda faria parte do revezamento brasileiro nos 4×100 medley. Ela nadou o 4×100 livre, prova em que o Brasil foi mal e não chegou à final.

Gabriel Santos já nadou os 4×100 livre. A equipe brasileira também não foi à final nesta prova.