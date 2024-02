PENSAMENTO – um coração bom

“um coração bom, que agrada ao eterno, é cheio de generosidade e de misericórdia”. (Teólogo: Ricardo Alfredo)

ATITUDES HUMANAS QUE DEUS SE AGRADA

O eterno ama as coisas simples e sinceras. Eis alguns pontos ou ações que agradam a Deus:

Ter fé em Deus – “De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que recompensa os que o buscam”. (Hebreus 11:6)

“O Senhor se agrada dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia”. (Salmos 147:11)

Pesar pelos erros cometidos – “Ora, sem fé é impossível agradar-lhe; porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, e que é galardoador dos que o buscam”. (Hebreus 11:6)

“Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado; coração quebrantado e contrito, não o desprezarás, ó Deus”. (Salmos 51:17)

Obedecer – “Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, e perfeita vontade de Deus”. (Romanos 12:1-2)

“Será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer à sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros”. (1 Samuel 15:22b)

Ser sincero e íntegro de coração – Sei, ó meu Deus, que sondas o coração e que te agradas com a integridade. Tudo o que dei foi espontaneamente e com integridade de coração. E agora vi com alegria com quanta disposição o teu povo, que aqui está, tem contribuído. (1 Crônicas 29:17)

Fazer o bem ao próximo – “Não se esqueçam da prática do bem e da mútua cooperação, pois de tais sacrifícios Deus se agrada”. (Hebreus 13:16)

“Não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes, e daí esmolas. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam; tesouro nos céus que nunca acabe, aonde não chega ladrão e a traça não rói. Porque, onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração”. (Lucas 12:32-34)

CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO DA ACJUS

Quase sempre os escritores e membros da ACJUS visitam a construção do auditório. Parabéns a diretoria da ACJUS e ao seu presidente.

VISITA IMPORTANTE

ACJUS bastante prestigiada no dia O3.01.24 – presença do secretário de estado da Infraestrutura, Dr. Gustavo Coelho e de muitos confrades e confreiras.

ASSEMBLEIA GERAL DA ACJUS

Diversos membros da ACJUS compareceram a leitura do novo estatuto. Parabéns a todos.

ACONTECEU – COMUNICADO ACJUS – ACADEMIA DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS DE MOSSORÓ

Nobres confrades e Confreiras

Colendo Colegiado,

Início do Ano Acadêmico de 2024

Dia 03.02.24 – 9h – PCAMMM.

Sábado iniciaremos o ano acadêmico de 2024, com uma Assembleia Geral Extraordinária (AGE) para apreciação, recebimento de sugestões, deliberação e aprovação dos novos estatutos da nossa instituição.

Dia 08.03.24 – 18h30

Em comemoração ao dia INTERNACIONAL DA MULHER, a ACJUS, promove no dia 08 de março, através do Projeto Memória Acadêmica Trajetórias, um grande evento em homenagem as mulheres mossoroenses e potiguares, no qual teremos palestra da Desembargadora Maria Zeneide Bezerra e lançamento do livro “HEI DE VENCER”, além da apresentação do Grupo INCANTO ACJUS (novo repertório) e outras atrações.

No mundo inteiro comemora o 8 de março, como o Dia Internacional da Mulher. A data lembra a importância das lutas femininas por justiça, igualdade de gênero e respeito. De acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU), também serve para celebrar atos de coragem e a determinação de mulheres comuns que desempenham um papel extraordinário na história de seus países e comunidades. em 1977, a ONU decretou o 8 de março Dia Internacional dos Direitos das Mulheres e pela Paz. A ACJUS tem um compromisso com inarredável com esses dois princípios universais.

Dia 22.03.24

A ACJUS realiza Sessão da Saudade in Memoriam ao acadêmico e Padres Sátiro Cavalcanti Dantas. A diretoria.

REDE SEM FRONTEIRAS

É chegada a hora de começarmos a preparação para a CONVENÇÃO INTERNACIONAL CULTURAL DA REDE SEM FRONTEIRAS, que fechará oficialmente as nossas comemorações do Jubileu de Estanho – 10 anos.

A Convenção será realizada no BRASIL, em Mossoró (RN) e Fortaleza (CE), entre os dias 19 e 25 de agosto. Como sempre, terá uma intensa programação artística, cultural e turística, onde estão previstas muitas atividades e realizações com a participação de nossos membros, parceiros, entidades culturais, públicas e privadas.

É sempre uma alegria unir todos vocês para momentos de integração e cultura. Porque, juntos, somos mais fortes!

PARABÉNS! PARABÉNS!

Parabéns, amigo Josafá Inácio grande educador e merecedor do nosso apoio laudo. Bençãos de vida longa ao lado da família.

PENSAMENTO – o melhor de si

“Ninguém que deu o melhor de si se arrependeu”. (George Halas)

NOTA DE PESAR

EM 04 DE FEVEREIRO DE 2017 – A cidade de Mossoró perdeu na manhã deste dia, um dos seus filhos queridos, o Juiz aposentado Francisco de Assis Freitas Amorim, mais conhecido por “Assis Amorim”, aos 78 anos de idade, o óbito ocorreu em sua residência, vítima de uma parada cardio-respiratória. Seu Velório ocorreu no Velório Sempre, à Rua Melo Franco, Centro de Mossoró (próximo ao Tiro de Guerra). E foi sepultado no Cemitério São Sebastião, nesta cidade. Ele era mossoroense, nascido no dia 12 de novembro de 1938; filho de Antônio Dantas de Amorim e Irideia de Freitas Amorim. Ele era casado com Marilene da Silva Santos Amorim e foi pai de seis filhos. Ao longo da vida ele foi vereador em Mossoró, deputado estadual, economista, arquiteto, engenheiro, bancário e Juiz de Direito.

REUNIÃO

segunda (05), a nossa reunião foi com diretor da faculdade Católica do RN, diretor do Colégio Diocesano, acadêmico Charles Lamartine e com o padre Phillipe Villeneuve Oliveira Rêgo, uma animadora conversa sobre parceria entre a Faculdade Católica e a nossa instituição. Na oportunidade procedemos com a entrega de exemplares do nosso livro Para a biblioteca Dom Mariano Manzana da Faculdade Católica. Ao nosso lado os amigos Manoel Mário de Oliveira e José Maria do Vale (FIACMM). O ex-vereador deputado Manoel Mário de Oliveira, também fez doação do livro Meu Bacharel a biblioteca Dom Mariano Manzana e ao Colégio Diocesano.

O MUSEU DO SERTÃO A PARTIR DE AGORA É TAMBÉM “PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CULTURAL MATERIAL DO RIO GRANDE DO NORTE”

O Projeto de Lei proposto pelo Deputado Neilton Diógenes e aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte, visando o reconhecimento do Museu do Sertão Professor Benedito Vasconcelos Mendes como PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL MATERIAL DO RIO GRANDE DO NORTE foi sancionado pela Governadora Fátima Bezerra.

O Museu do Sertão, que já tinha recebido o título de “Patrimônio Histórico e Cultural de Mossoró”, outorgado pela Câmara Municipal, por proposição do Vereador Francisco Carlos, recebe agora o importante título de Patrimônio Histórico e Cultural Material do Rio Grande do Norte, graças ao trabalho em prol da cultura do dinâmico Deputado NEILTON DIÓGENES.

Eu, Benedito Vasconcelos Mendes, Curador do Museu do Sertão, agradeço e louvo o magnânimo trabalho dedicado ao desenvolvimento cultural do nosso Estado, desenvolvido pelo eficiente e competente Deputado Neilton Diógenes.

PUBLICAÇÃO INTERNACIONAL

Temos a grata satisfação de comunicar a publicação do artigo “Relações Público-privado e determinantes sociais da saúde – Uma análise de agrupamentos em municípios brasileiros, na Revista “Contribuciones a Las Ciencias Sociales”.

(https://ojs.revistacontribuciones.com/ojs/index.php/clcs/article/view/4667/3062)

PERSONALIDADES DE MOSSORÓ

Wellington Barreto, João Batista Cascudo Rodrigues e Betinho Rosado – 2006

Padre Sátiro Cavalcanti Dantas, Dom Francisco de Sales Alencar Batista e Padre Flávio Augusto Forte Melo – 2016

PROGRAMAÇÃO OFICIAL SIMPÓSIO CARIRI CANGAÇO CATOLÉ DO ROCHA – JERICÓ

I SIMPOSIO CARIRI CANGAÇO CATOLÉ DO ROCHA – Catolé do Rocha e Jericó – Paraíba – Nordeste do Brasil – 23 de fevereiro de 2024- Sexta-Feira – NOITE – NOITE SOLENE DE ABERTURA. Auditório do Colégio Normal Francisca Mendes – Av. Venâncio Neiva, 420 – Catolé do Rocha, Paraíba. 18h Abertura Festiva da Feira de Livros e Artesanatos Abertura da Mostra Itinerante do Museu da Polícia Militar da Paraíba. Apresentação Artística – CECÍLIA DO ACORDEON Fortaleza CE; CIÇO DO PIFE São José do Egito PE; KAUÃ POETA Tabira PE; 19h Início da Noite Solene – Mestre de Cerimônia – DANNYLO MAIA – Formação da Mesa Solene de Abertura – MANOEL SEVERO BARBOSA – Curador Cariri Cangaço; LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM – Prefeito Municipal de Catolé do Rocha; BISMARCK MARTINS – Presidente da Comissão Organizadora; JOSÉ OTAVIO MAIA DE VASCONCELOS – Vice-Presidente da Comissão; PEDRO SANTOS – Secretário de Cultura do Estado da Paraíba; KADSON MONTEIRO DE OLIVEIRA – Prefeito Municipal de Jericó; IRMÃ JOSELMA RODRIGUES DA SILVA – Congregação Franciscana Diligente; ANA CRISTINA LIRA DE SOUSA XAVIER – Diretora do Colégio Normal; LUDIMILLA OLIVEIRA – UFERSA Universidade Federal do Semiárido; MARCÍLIO FALCÃO – SBEC Sociedade Brasileira de Estudos do Cangaço; ARCHIMEDES MARQUES – Academia Brasileira de Letras e Artes do Cangaço; LEONARDO GOMINHO – Academia Brasileira de Estudos do Sertão; NARCISO DIAS – GPEC Grupo Paraibano de Estudos do Cangaço; ANGELO OSMIRO – GECC Grupo de Estudos do Cangaço do Ceará; GERALDO FERRAZ – GECAPE Grupo de Estudos do Cangaço de Pernambuco. 19h Hino Nacional e Hino de Catolé do Rocha – Banda do Colégio Normal Francisca Mendes – 19h15 – Entrada do Estandarte do Cariri Cangaço – Conselheiros Cariri Cangaço: Célia Maria Parahybana – João Pessoa PB – Quirino Silva – João Pessoa PB – 19h40 – Apresentação do Cariri Cangaço – Conselheiro EMANUEL ARRUDA – Princesa Isabel PB – 19h50 – Cumprimentos aos Convidados; 1. MANOEL SEVERO BARBOSA – Curador Cariri Cangaço; 2. LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM – Prefeito Municipal de Catolé do Rocha; 3.BISMARCK MARTINS – Presidente da Comissão Organizadora; 4.JOSÉ OTAVIO MAIA DE VASCONCELOS- Vice-Presidente da Comissão; 20h30 – Entrega de Comendas “Mérito Cultural Cariri Cangaço”; 1. LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM – Prefeitura Municipal de Catolé do Rocha; Entrega de Comenda por Conselheiro HONÓRIO DE MEDEIROS – Natal RN; 2. PEDRO SANTOS- Secretário de Cultura do Estado da Paraíba; Entrega de Comenda por Conselheira ELANE MARQUES – Aracaju SE; 3.IRMÃ JOSELMA RODRIGUES DA SILVA – Colégio Normal Francisca Mendes – Entrega de Comenda por Conselheiro NARCISO DIAS – João Pessoa PB; 4. ANA CRISTINA LIRA DE SOUSA XAVIER – Colégio Normal Francisca Mendes; Entrega de Comenda por Conselheiro PROFESSOR PEREIRA – Cajazeiras PB; 5. KADSON MONTEIRO DE OLIVEIRA- Prefeitura Municipal de Jericó; Entrega de Comenda por Conselheiro CLÊNIO NOVAES – JS de Belmonte PE; 6. LUDIMILLA OLIVEIRA – Universidade Federal do Semiárido; Entrega de Comenda por Conselheiro WESCLEY RODRIGUES – Sousa PB; 7. JAQUELINE ANDRADE TARGINO – Secretaria de Cultura de Catolé do Rocha; Entrega de Comenda por Conselheiro ANGELO OSMIRO – Fortaleza CE; 8. JOSE SOARES – Pesquisador; Entrega de Comenda por Conselheiro JOSÉ TAVARES DE ARAUJO NETO – Pombal PB – 21h – Posse de Novo Conselheiro Cariri Cangaço; JOSÉ OTAVIO MAIA DE VASCONCELOS; Estola e Diploma entregues por Conselheiros; BISMARCK MARTINS – Pocinhos PB; LUMA HOLANDA – João Pessoa PB; 21h10 – Posse de Novo Acadêmico da ABLAC JOSÉ OTAVIO MAIA DE VASCONCELOS; Fardão, Diploma e Medalha entregues por: ARCHIMEDES MARQUES – Aracaju SE; ELANE MARQUES – Aracaju SE; 21h20 – Lançamento de Revista e Livros – 1. Passagens do Cangaço em Catolé do Rocha; DANNYLO RUANN MAIA – Catolé do Rocha PB; RODOLFO MAIA FERREIRA – Catolé do Rocha PB; 2. Manoel Netto – No Rastro de Lampião; LEONARDO FERRAZ GOMINHO – Floresta PE; 3. As Andanças de Antônio Silvino pelos Sertões do Seridó e Curimataú; FABIANA AGRA – Picuí PB. 4. Ulysses Liberato: Um Cangaceiro a Serviço do Major José Inácio do Barro; JOSÉ TAVARES DE ARAUJO NETO – Pombal PB; JERDIVAN NÓBREGA DE ARAUJO – Pombal PB; 5. Cangaço em Perspectiva – O Sertão em Lutas; AUTOR E ORGANIZADOR ADRIANO CARVALHO – Jardim CE – 22h – Passagem do Estandarte do Cariri Cangaço – Atual Sede: Catolé do Rocha PB; BISMARCK MARTINS – JOSE OTAVIO MAIA – PROFESSOR PEREIRA; Próxima Sede: Afogados da Ingazeira PE – AUGUSTO MARTINS – HESDRAS SOUTO – LUIZ FERRAZ FILHO – LOURO TELES – 22h10 Encerramento – 24 de fevereiro de 2024- Sábado – MANHÃ; 8h -SAÍDA PARA VISITA TÉCNICA – Fazenda Dois Riachos – Catolé do Rocha – 9h – CONFERÊNCIA DE CAMPO; Apresentação – BISMARCK MARTINS Pocinhos-PB; Conferência “O Assalto às fazendas: Dois Riachos, Curralinho e Arruda, pelo Bando de Sinhô Pereira e suas Consequências Históricas” JOSÉ OTAVIO MAIA DE VASCONCELOS Catolé do Rocha-PB; RODOLFO MAIA Catolé do Rocha-PB – Entrega de Comenda de “Lugar de Memória Cariri Cangaço” Entrega de Comenda por Conselheiros – KYDELMIR DANTAS – Nova Floresta PB; LUMA HOLANDA – João Pessoa-PB; Entrega de Comenda “Personalidade Eterna do Sertão” – Coronel Valdevino Lobo Ferreira Maia; Recebida por Francisco Lobo Maia; Entrega de Comenda por Conselheiros; JOAO DE SOUSA LIMA – Paulo Afonso BA – JOAQUIM PEREIRA – Recife PE. Entrega de Comenda “Mérito Cultural Cariri Cangaço” – Avany Benicio Maia – Recebida por José Odivio Lobo Maia; Entrega de Comenda por Conselheiros – GERALDO FERRAZ – Recife PE; JORGE FIQUEIREDO – Entre Rios BA; Visita à Casa Grande da Fazenda Dois Riachos; Visita à Casa Grande de José Lobo; Visita à Igreja da Conceição – 13h – ALMOÇO EM CATOLÉ DO ROCHA – TARDE – 14h30 – PAINEL E DEBATE; Auditório do Colégio Normal Francisca Mendes; Av. Venâncio Neiva, 420 – Catolé do Rocha, Paraíba. “Os Coronéis e o Protagonismo no Rumo dos Destinos dos Sertões” Painelistas – ANGELO OSMIRO Fortaleza CE, Conselheiro Cariri Cangaço; LEANDRO CARDOSO FERNANDES Teresina PI, Conselheiro Cariri Cangaço. IVANILDO SILVEIRA Natal RN, Conselheiro Cariri Cangaço; VALDIR JOSÉ NOGUEIRA SJ de Belmonte PE, Conselheiro Cariri Cangaço. 16h – LANÇAMENTOS – 1. ANAYDE – Ousadia e Poesia no Cenário da Revolução de 30; Anayde Beiriz, Sensibilidade e Paixão; CÉLIA MARIA PARAHYBANA – João Pessoa PB; 16h15 – Entrega de Diplomas de Amigo do Cariri Cangaço; JOSÉ IRARI CAVALCANTI FERREIRA – São José de Piranhas PB; Conselheiro PROFESSOR PEREIRA – Cajazeiras PB; JOÃO DE SOUSA COSTA – João Pessoa PB; Conselheira ANA GLEIDE – Floresta PE; DANNYLO RUAN GALDINO MAIA – Catolé do Rocha PB; Conselheiro CARLOS ALBERTO DA SILVA – Natal RN; RODOLFO MAIA FERREIRA – Catolé do Rocha PB; Conselheiro JAIR TAVARES João Pessoa PB. NOITE – 19h – CONFERÊNCIA E DEBATE – Auditório do Colégio Normal Francisca Mendes; Av. Venâncio Neiva, 420 – Catolé do Rocha, Paraíba; “Antônio Matilde – O Sargento de Armas de Lampião: Nascimento, Cangaço e Morte” BISMARCK MARTINS Pocinhos-PB; Pesquisador e escritor, Conselheiro Cariri Cangaço – “Nascimento e Cangaço”; JOSÉ OTAVIO MAIA DE VASCONCELOS Catolé do Rocha-PB; Pesquisador e Escritor, Conselheiro Cariri Cangaço; “O Outono do Velho Cangaceiro e sua Descendência” – Debatedores – LUIZ FERRAZ FILHO – Serra Talhada PE; Pesquisador e memorialista, Conselheiro Cariri Cangaço; PROFESSOR PEREIRA – Cajazeiras PB; Pesquisador e livreiro, Conselheiro Cariri Cangaço -21h Encerramento – 25 de fevereiro de 2024- Domingo – MANHÃ – 8h -SAÍDA PARA VISITA EM JERICÓ – SOLENIDADE DE ABERTURA – 8h30 Auditório do Centro Comunitário – Centro – Jericó, Paraíba. – Formação da Mesa Solene de Abertura KADSON MONTEIRO DE OLIVEIRA- Prefeito Municipal de Jerico; MANOEL SEVERO BARBOSA – Curador Cariri Cangaço; JOSÉ OTAVIO MAIA DE VASCONCELOS – Presidente da Comissão; BISMARCK MARTINS – Vice-Presidente da Comissão; 8h40 Hino Nacional pela Banda da Polícia Militar da Paraíba ; 8h45 – Cumprimentos aos Convidados; MANOEL SEVERO BARBOSA- Curador Cariri Cangaço; KADSON MONTEIRO DE OLIVEIRA – Prefeito Municipal de Jericó; JOSÉ OTAVIO MAIA DE VASCONCELOS – Presidente da Comissão; BISMARCK MARTINS – Vice-Presidente da Comissão Organizadora; 9h30 – Entrega de Comendas “Mérito Cultural Cariri Cangaço”; 1. Prefeitura Municipal de Jericó; Entrega de Comenda por Conselheiro VALDIR NOGUEIRA – SJ Belmonte PE; 2. Câmara Municipal de Jericó; Entrega de Comenda por Conselheiro JUNIOR ALMEIDA – Capoeiras PE; 3. Secretaria de Cultura de Jericó; Entrega de Comenda por Conselheiro JOSUÉ SANTANA MACEDO – Saquarema RJ; 3. Claudizon de Sousa Galvão; Entrega de Comenda por Conselheiro MANOEL BELARMINO – Poço Redondo SE – 9h50 – CONFERÊNCIA E DEBATE – Apresentação – BISMARCK MARTINS Pocinhos-PB – Conferência – “O Ataque do bando de Sinhô Pereira a Jericó e suas consequências” – JOSÉ TAVARES DE ARAUJO NETO Pombal-PB – Pesquisador e escritor, Conselheiro Cariri Cangaço – 12h – ALMOÇO EM JERICÓ; Apresentação Artística – CECÍLIA DO ACORDEON Fortaleza CE; CIÇO DO PIFE São José do Egito PE; KAUÃ POETA Tabira PE.

PRAÇA DA ACJUS

Em plena construção a praça que leva o nome do professor Wilson Bezerra de Moura, em breve vai ser inaugurada.

PROGRAMA NA RÁDIO FM 105

Apresentadores: Edilson Gonzaga e Ricardo Alfredo

O programa da ACJUS na FM 105, tem sido um show todos os sábados. Direção do programa Edilson Gonzaga e Ricardo Alfredo. Participação especial de Ênio. Todas as segundas-feiras das 6:30 às 7:00h.

TV CÂMERA – Memória Acadêmica – Trajetórias.

Apresentador Ricardo Alfredo

O programa da TV Câmara de Mossoró no RN, de 2023, tiveram entrevistas de grande valor intelectual e social. Agradecemos a todos que tiraram um pouco do seu tempo para ajudar o desenvolvimento cultural da nossa cidade, Estado e do nosso país. Meu sincero, obrigado.

PESQUISADOR E ESCRITOR RICARDO ALFREDO

Leia este salmo e ore comigo

Salmos 17

1 Ouve, SENHOR, a justiça; atende ao meu clamor; dá ouvidos à minha oração, que não é feita com lábios enganosos.

2 Saia a minha sentença de diante do teu rosto; atendam os teus olhos à razão.

3 Provaste o meu coração; visitaste-me de noite; examinaste-me, e nada achaste; propus que a minha boca não transgredirá.

4 Quanto ao trato dos homens, pela palavra dos teus lábios me guardei das veredas do destruidor.

5 Dirige os meus passos nos teus caminhos, para que as minhas pegadas não vacilem.

6 Eu te invoquei, ó Deus, pois me queres ouvir; inclina para mim os teus ouvidos, e escuta as minhas palavras.

7 Faze maravilhosas as tuas beneficências, ó tu que livras aqueles que em ti confiam dos que se levantam contra a tua destra.

8 Guarda-me como à menina do olho; esconde-me debaixo da sombra das tuas asas,

9 Dos ímpios que me oprimem, dos meus inimigos mortais que me andam cercando.

10 Na sua gordura se encerram, com a boca falam soberbamente.

11 Têm-nos cercado agora nossos passos; e baixaram os seus olhos para a terra;

12 Parecem-se com o leão que deseja arrebatar a sua presa, e com o leãozinho que se põe em esconderijos.

13 Levanta-te, Senhor, detém-no, derriba-o, livra a minha alma do ímpio, com a tua espada;

14 Dos homens com a tua mão, Senhor, dos homens do mundo, cuja porção está nesta vida, e cujo ventre enches do teu tesouro oculto. Estão fartos de filhos e dão os seus sobejos às suas crianças.

15 Quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça; eu me satisfarei da tua semelhança quando acordar.

Muita Paz, Luz e Justiça a todos!