Atendimentos gratuitos de saúde voltam a ser ofertados na Clínica Escola da UnP

Com novo horário de funcionamento, com a realização de diferentes serviços de saúde gratuitos para a população em geral, a Clínica Integrada de Saúde (CIS) da Universidade Potiguar (UnP), retomará o seus atendimentos na próxima segunda-feira, 14 de março.

Com o retorno dos alunos às aulas presenciais no Campus Mossoró, a clínica passa a funcionar diariamente, nos três turnos, das 7h30 as 11h30, e das 13h30 as 21hs. Professor Wanderley Fernandes, coordenador da Clínica lembra que nós últimos dois anos, durante o período mais crítico da pandemia, a Clínica Escola funcionou em horário reduzido.

A Clínica faz parte do Centro Integrado da Cidadania (CIC), que funciona no Campus da UnP. Entre os serviços realizados estão: Enfermagem (imunização, incluindo COVID-19; Ambulatório de Feridas; C e D; Pré-natal; Prevenção, Sala de Apoio a amamentação); Fisioterapia (pneumologia, cardiologia, ortopedia, ginecologia e dermatologia); Educação Física (recuperação de movimento e força); Ambulatório de Farmácia; Ambulatório de Biomedicina; Serviço de Psicologia (individual e coletiva), Serviço Social.

Para ter acesso aos serviços disponibilizados, a população pode entrar em contato via WhatsApp através dos números (84) 3323-8287 e (84) 3323-3289 e realizar agendamento. Os interessados também podem se dirigir pessoalmente à recepção do CIC.