Atendimento presencial da Caern está ocorrendo com horário reduzido

A Companha de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) tem adotado uma série de medidas de biossegurança diante do aumento de casos de gripe e de covid no Estado. Uma delas foi a redução do horário de atendimento presencial nos escritórios. O atendimento está ocorrendo das 7h30 às 13h45.

De acordo com o comunicado emitido pela companhia à imprensa, o objetivo do horário reduzido de atendimento é garantir mais segurança para os clientes e para os empregados da Companhia. Além disso, a companhia lembra sobre a importância de realizar o agendamento prévio no site da companhia.

“Lembramos que é importante o agendamento no site www.caern.com.br para comparecer no horário marcado. No acesso ao prédio da Caern é preciso apresentar cartão de vacina, além da obrigatoriedade no uso de máscara”, informou a companhia.

A Caern também dispõe de canais virtuais para atendimento dos clientes. Na agência virtual, o www.caern.com.br é possível acessar todos os serviços da Companhia. A Caern dispõe também para contato dos clientes o WhatsApp (84) 98118-8400, o telefone gratuito 115 e o aplicativo Caern Mobile.