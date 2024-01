Até uso da inteligência artificial pode entrar na negociação sobre MP da desoneração

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pretende formar uma mesa de negociação com representantes do setor produtivo antes de amarrar a votação no Congresso da medida provisória que reonera a folha de pagamentos.

O encontro deve ser mediado pelos ministérios da Fazenda e do Trabalho e contará também com a participação de centrais sindicais. A expectativa é de que ele ocorra antes da volta dos trabalhos no Congresso, em fevereiro.

Desse encontro devem sair sugestões para que os 17 setores afetados se comprometam a não demitir funcionários, em troca de uma manutenção total ou parcial do benefício.

Segundo apurou a CNN, fala-se, por exemplo, em demandar do setor de telemarketing que se comprometa a impor limites à substituição de funcionários por ferramentas de inteligência artificial

O setor de telemarketing é um dos que atualmente se beneficiam da desoneração da folha aprovada no Congresso Nacional e que chegou a ser alvo de veto do presidente Lula, posteriormente derrubado pelos parlamentares.

A ideia é que todos os setores afetados sejam ouvidos e cada um apresente sugestões. O governo quer entender também quais deles se beneficiariam da manutenção de uma desoneração nos postos de trabalho que têm remuneração de até um salário-mínimo.