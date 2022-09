“ATÉ BREVE!”. VOLTO DEPOIS DA ELEIÇÃO

Ney Lopes

Somente agora, após correção de defeitos técnicos na Internet, foi possível postar este Comunicado.

Essa eleição de 2022 tornou-se extremamente sofrida para mim.

A causa não é ambição de poder, ou frustração.

Até porque, sem nunca ter tido o “aval” dos grupos políticos dominantes no estado, consegui com a ajuda de Deus, alguns familiares e amigos, exercer na vida pública seis mandatos de deputado federal, primeira suplência de Senador, vice prefeito de Natal, presidente do único organismo parlamentar da América Latina (PARLATINO), copresidente do Parlamento Europeu – Latino Americano, presidente de várias Comissões Técnicas no Congresso Nacional, relator de matérias relevantes para o país e ser incluído na classificação de parlamentar eficiente, por órgãos de imprensa (VEJA, ISTO É, ESTADO, GLOBO, FOLHA outros), além de instituições como a CUT e CNI.

Sempre preservei o diálogo democrático, convivendo com todas as correntes de pensamento e defensor da legalidade constitucional.

Tenho, portanto, a consciência do dever cumprido.

Por tudo isso, não há razões para frustação, mas sim agradecimento, por tudo que consegui realizar, sem nunca trair ninguém.

Mesmo assim, afirmo que a eleição de 2022 é extremamente sofrida.

Explico.

Militei na política por espírito público, para servir a coletividade, com ideias e propostas.

Basta ver os projetos e ações que aprovei em benefício do povo (o crédito educativo é um exemplo expressivo).

Com experiencia e saúde, achei que 2022 não seria hora de me aposentar.

Coloquei-me ao dispor do grupo político a que pertenci.

Nunca houve o mínimo espaço liberado.

Fui mais prestigiado por opositores tradicionais, do que por esse grupo, que me desconheceu e humilhou.

O fato lembra um empreendedor, que constrói a sua empresa com obstinação e ver a falência causada pela concorrência desleal de antigos parceiros.

Com a disposição de oferecer o meu nome como opção, tentei a candidatura de Senador pelo Partido da Mulher Brasileira, legenda pequena, mas que me acolheu.

Conhecia as minhas limitações de apoios de colégos eleitorais e recursos econômicos.

Mas resolvi contribuir com o debate democrático, sabendo que seria luta de David contra Golias.

Iniciada a pré-campanha ao Senado vi as portas se fechando.

Alguns que me estimularam a entrar na luta, logo saltaram para apoiar adversários, sem explicação, até hoje.

De forma premeditada esvaziaram e enfraqueceram a minha candidatura.

Levaram-se a falta do oxigênio mínimo de solidariedade e apoio, em momento traumático, quando perdera um filho e a minha mãe.

Fiquei sozinho, apenas com familiares próximos e amigos leais.

Sai da disputa.

Daí a explicação do sofrimento de não poder contribuir com ideias e propostas em benefício do RN e do Brasil e, ao mesmo tempo, ser obrigado a assistir a atual campanha acéfala, vazia, sem rumo, a base desaforos recíprocos.

Os candidatos em disputa, regra geral, nasceram dos acordos subalternos, em troca unicamente de interesses e favores garantidos por “baixo do pano”.

Predomina a corrupção exposta ao sol do meio dia, manifestada pela cooptação de apoios, notórios excessos e abusos do poder econômico e político.

Os personagens beneficiados pela trama justificam os seus comportamentos se autointitulando agregadores, pragmáticos, servidores do estado e pessoas de bem.

O resultado é o “vale tudo”!!!!

Um vale tudo como nunca ocorreu na história política do RN.

Se tivesse sido candidato, pretendia ter posição diferente, totalmente voltado para o debate de temas do interesse público, sem exacerbar radicalismos de direita, ou esquerda.

As pedras e traições súbitas impediram que essa contribuição fosse dada, ganhando ou perdendo.

Vivi lições de vida, que surpreenderam até na idade em que me encontro.

Por todas essas circunstâncias preferi o recesso, até para comentar o que acontece.

Se Deus permitir, voltarei após as eleições, para acompanhar e opinar sobre o “day after” eleitoral.

Quem sabe, possa entrar em mais detalhes de tudo que presenciei, com nomes e sobrenomes..

Até breve!