Ataques israelenses durante a madrugada deixam 32 palestinos mortos em Gaza, segundo médicos

Pelo menos 32 palestinos foram mortos em ataques militares israelenses que aconteceram em Gaza durante a madrugada deste sábado (30), segundo médicos que conversaram com a Reuters.

Uma das ofensivas atingiu um veículo próximo a uma reunião de palestinos que recebiam ajuda em Khan Younis, que fica no sul da Faixa de Gaza. A WAFA informou que três funcionários da World Central Kitchen, uma agência humanitária não governamental sediada nos EUA, também foram mortos durante a explosão.

De acordo com moradores e uma fonte do Hamas, o veículo atingido perto da multidão pertencia à equipe de segurança responsável por supervisionar a entrega de carregamentos de ajuda em Gaza.

O outro ataque, que deixou pelo menos 7 mortos entre as 32 vítimas totais, foi a uma casa no centro da Cidade de Gaza, de acordo com uma declaração da Defesa Civil de Gaza.

O departamento também informou que um de seus oficiais foi morto em ataques em Jabalia, no norte de Gaza, elevando o número total de trabalhadores da defesa civil mortos para 88 desde o início da guerra.

O exército israelense disse que matou um palestino acusado de envolvimento no ataque feito pelo Hamas contra Israel em 7 de outubro de 2023 e está investigando as alegações de que o indivíduo era funcionário do grupo de ajuda World Central Kitchen.