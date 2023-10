Atacante potiguar termina Libertadores Feminina como artilheira da competição

Natural de São Gonçalo do Amarante, a atacante potiguar Priscila encerrou sua participação na Copa Libertadores Feminina 2023 como artilheira da competição com oito gols marcados. Com o Internacional/RS, a potiguar caiu para o Corinthians/SP nas semifinais nos pênaltis e ficou com o quarto lugar, após a equipe ser superada pelo Atlético Nacional, da Colômbia, por 3 a 2 na disputa pelo terceiro lugar, onde marcou seu último gol na competição.

Priscila foi o principal nome da equipe colorada na disputa do torneio sul-americano com os gols marcados, como também, as três assistências distribuídas na competição. Somente diante do América de Cali, da Colômbia, não balançou as redes, mas contribuiu com o passe para o gol de Belén Aquino na vitória por 4 a 2. Foram oito gols marcados e três assistências em seis jogos disputados.

Diante do Atlético Nacional, na disputa pelo terceiro lugar, Priscila marcou um dos gols do Internacional/RS na derrota por 3 a 2 para as colombianas, que assegurou a artilharia de forma isolada na competição com oito gols, deixando para trás as atacante Bia Zaneratto, do Palmeiras/SP e da Seleção Brasileira, e Millene, do Corinthians/SP, que marcaram seis gols.

Com os oito gols marcados na Libertadores, a potiguar chegou a marca de 15 gols em 25 jogos disputados nesta temporada. Junto dos gols, também contabiliza cinco assistências.

