Associados à Rede Xique-Xique ganham agroindústria própria e regularizada

A espera das 11 beneficiárias diretas e dos mais de 400 agricultores e agricultoras indiretamente beneficiados da Associação de Comercialização Solidária Xique-xique, de Mossoró, está perto de acabar. Em breve, essas mulheres e homens começarão a produzir em uma agroindústria própria, financiada pelo Governo do Estado.

O Executivo estadual contemplou o grupo com a construção e aparelhagem da unidade de beneficiamento de polpa de frutas. Os recursos, que ultrapassam os R$ 620 mil, foram viabilizados pelo acordo de empréstimo com o Banco Mundial, por meio do Projeto Governo Cidadão e da Secretaria de Agricultura e Pesca (SAPE). A obra já foi concluída e agora a associação está no processo de aquisição dos equipamentos, com as licitações finalizadas e alguns aparelhos já instalados.

Atualmente o grupo já produz polpas de frutas artesanalmente e por meio da terceirização do serviço em outras agroindústrias. A média de produção é de 3 mil quilos de polpas de acerola, cajarana, caju, goiaba, graviola, limão e manga. A expectativa é de aumentar a produção e fazer crescer o negócio.

“Com a nossa unidade própria, devidamente equipada e regularizada, esperamos chegar aos 9 mil quilos de frutas beneficiadas, gerando renda e empregos, entrando no grande mercado e dando sustentabilidade ao negócio pelo qual sonhamos tanto, por 16 anos, desde que a Xique-Xique nasceu”, contou a presidente da associação, Neneide Lima.

O secretário de Gestão de Projetos e Metas, e coordenador do Governo Cidadão, Fernando Mineiro, falou sobre a importância dessas ações para o fomento da agricultura familiar: “É de grande alegria ver cada uma dessas ações sendo finalizadas. Estamos falando de realização de sonhos, de mudança e perspectiva de vida e de valorização daqueles que tiram o sustento da terra, que têm totais condições de entregar produtos de alta qualidade para o consumidor. Basta que a oportunidade lhes seja dada”, comemorou.

Fonte: ASSECOM/RN.