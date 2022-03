Associação demonstra indignação pela falta de professores auxiliares nas escolas municipais

A Associação de Pais e Amigos dos Autistas e TDAH de Mossoró e Região (AMOR), emitiu uma nota, na qual externou publicamente a indignação de todos que compõem a associação em relação à falta de respeito por parte da Prefeitura Municipal de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Educação, com os estudantes dom TEA e TDAH.

O ano letivo da rede municipal de educação foi iniciado nessa segunda-feira, 07 de março, mas para os alunos com autismo e TDAH, esse retorno não foi conforme o esperado. Isso ocorre porque a Secretaria de Educação não providenciou professores auxiliares, que são fundamentais nestes casos.

São vários alunos que não estão tendo acesso a um acompanhamento especializado, afetando tanto o próprio desenvolvimento quanto o desenvolvimento educacional das demais crianças, já que um professor, apenas, não é suficiente para a demanda dos alunos.

“A associação AMOR vem externar publicamente a sua indignação por iniciar o ano letivo na rede municipal de ensino sem a prévia contratação dos estagiários (auxiliares de sala), afetando diretamente os alunos dentro do espectro autista e demais pessoas com deficiência que necessitam desses profissionais”, informou a nota.

A associação informou ainda que esta prática é corriqueira em Mossoró. “Vale ressaltar que é uma prática corriqueira no município de Mossoró iniciar o ano letivo na rede municipal sem a contratação em tempo hábil desses profissionais que dão suporte aos alunos com alguma deficiência”, acrescentou.

Os representantes da Associação AMOR informaram que aguardam, há mais de 30 dias, serem recebidos pela representante da Secretaria Municipal de Educação para tratar essa e outras pautas relacionadas a educação e os direitos dos indivíduos com autismo e TDAH.

Nessa segunda-feira, após relatos dos pais de alunos com deficiência física e intelectual, a Secretaria de Educação informou que iniciou o processo de contratação de mais de 400 estagiários que atuarão nas escolas municipais como auxiliares. Apesar do início do processo, ainda não foi definido um prazo para que esses profissionais comecem a atuar nas escolas.