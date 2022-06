Assinatura para construção da Casa da Mulher Brasileira ocorre nesta sexta-feira

Ocorre nesta sexta-feira, 24, a assinatura da ordem de serviço que autoriza o início das obras de construção da Casa da Mulher Brasileira. A solenidade será realizada a partir das 16h, nas proximidades do Centro Especializado de Reabilitação, na Estrada da Raiz.

Mossoró é a primeira cidade do interior do Nordeste a receber uma Casa da Mulher Brasileira. A construção da unidade no município é realizada numa parceria entre a Gestão Municipal e o Governo Federal. O investimento na obra será de aproximadamente 1,4 milhão de reais.

A Casa da Mulher Brasileira é um equipamento que atua com rede de proteção e atendimento humanizado às mulheres que foram vítimas de violência. As mulheres recebem acolhimento, atendimento psicossocial e são encaminhadas aos órgãos ou serviços disponíveis.

O objetivo da Casa da Mulher Brasileira é integrar e ampliar os serviços públicos existentes voltados às mulheres em situação de violência, mediante a articulação dos atendimentos especializados no âmbito da saúde, da justiça, da segurança pública, da rede socioassistencial e da promoção da autonomia financeira.

A unidade vai possibilitar o acolhimento e o encaminhamento da denúncia de forma ágil e especializada, prestando suporte às mulheres que passarem por situação de violência.