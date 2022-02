Assessoria do prefeito Álvaro Dias esclarece que ele não declarou voto para Presidente da República

O O Mossoroense publicou nessa quinta-feira, 3, a informação de que o prefeito de Natal, Álvaro Dias (PSDB), havia declarado, abertamente, seu voto no presidente Jair Bolsonaro. A informação foi divulgada com base numa entrevista concedida pelo prefeito à FM 98 de Natal. De acordo com a publicação, o voto de Álvaro Dias seria uma forma de retribuição à ajuda dada pelo presidente, como forma de investimentos.

No entanto, de acordo com nota oficial enviada pela assessoria de imprensa do prefeito da capital potiguar, Álvaro não declarou abertamente o seu voto em Bolsonaro, durante a entrevista concedida ao programa. “Em atenção aos leitores de O Mossoroense, gostaria de esclarecer que na entrevista que concedeu à 98 FM de Natal, o prefeito Álvaro Dias em hora nenhuma declarou o voto para Presidente da República”, informou um trecho da nota.

A assessoria confirmou que o prefeito reconheceu o trabalho realizado para o município pelo Governo Federal, mas que o prefeito afirmou estar preocupado, no momento, com os problemas referentes à administração da cidade, e não com a eleição presidencial que ocorre neste ano.

“De fato, o prefeito reconheceu que o governo federal tem sido parceiro da administração municipal, através do ministro Rogério Marinho que tem ajudado na articulação para a obtenção de recursos para obras e projetos em benefício da população de Natal, mas, por mais de uma vez perguntado sobre sucessão presidencial, disse que não estava preocupado com isso agora e sim nos problemas relativos à administração à qual está se dedicando por completo”, conclui a nota.