Assessoria de vereadora emite nota sobre velório do professor Marciano Matias e mudança de local

A assessoria de comunicação da vereadora Marleide Cunha (PT), emitiu uma nota de esclarecimento sobre o velório do professor Marciano Matias, esposo da edil, tendo em vista questionamentos que estão circulando nas redes sociais quanto ao seu velório e informando, erradamente, que o mesmo teria falecido de Covid.

O velório também não acontecerá mais no Centro de Velório Plasp, por trás do Museu Municipal Lauro da Escóssia, mas sim na Assembleia de Deus, do bairro Planalto 13 de Maio, na rua Sérvulo Marcelino, número 108.

NOTA OFICIAL SOBRE O VELÓRIO DE MARCIANO MATIAS

Como consta em nota do Hospital Hapvida, assinada pelo doutor Wanderley Macedo, o senhor Marciano Matias, quarenta anos, falecido na manhã de hoje, aos 21 de fevereiro de 2021, em decorrência de pneumonia hospitalar, pode, como é da vontade de sua esposa e família, ter o seu velório sendo realizado, pois o mesmo, quando do óbito, já não era mais agente transmissor do vírus COVID-19. Sendo assim, comunicamos que o velório de Marciano Matias acontecerá das 12h às 16h, no Centro de Velório São Pedro (por trás do Museu Municipal) e o sepultamento será no Cemitério Novo.

Veja abaixo a declaração médica.