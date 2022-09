Assessor justifica que “infecção intestinal” impediu Carlos Eduardo de comparecer ao Fórum da FIERN

O jornalista Edilson Braga, veterano da imprensa política potiguar, entra em contato com o BLOG DO FM para explicar o motivo que o candidato ao Senado Carlos Eduardo Alves (PDT), ex-prefeito de Natal, não compareceu ao “Fórum Caminhos do RN”, realizado pela Federação das Indústria do Rio Grande do Norte (FIERN), nesta quarta-feira, 14. Braga assumiu recentemente a assessoria de imprensa de Carlos Eduardo Alves.

Segundo o jornalista, Alves não compareceu ao evento do empresariado por ter sido acometido, desde a madrugada desta quarta-feira, por uma infecção intestinal. O candidato, segundo o assessor, não tinha a menor condições de ir ao evento, devido a forte disenteria, que o levou ao sanitário por diversas vezes até o início da manhã.

Edilson Braga diz ainda que, como assessor, foi a Fiern e entregou aos organizadores do Fórum a seguinte nota explicativa: “A coordenadoria do candidato ao Senado da Coligação ‘O Melhor Vai Começar’, Carlos Eduardo, comunica da sua impossibilidade de comparecer esta manhã à FIERN para participar do Fórum Caminhos do RN. Por questão de saúde, Carlos Eduardo não pode atender ao honroso convite da Federação das Indústrias. Quando candidato a Prefeito e, posteriormente, a Governador, Carlos Eduardo foi a todos os debates e seminários patrocinados por essa importante entidade empresarial”.

