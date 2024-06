Assembleia Legislativa formaliza indicação de deputados ao cargo de conselheiro do TCE

Os deputados George Soares (PV) e Gustavo Carvalho (PSDB) são oficialmente os candidatos à vaga de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE/RN). A comunicação oficial foi publicada no Diário Oficial Eletrônico (DOE).

Com a publicação, será convocada pelo presidente da ALRN, deputado Ezequiel Ferreira (PSDB), Sessão Extraordinária para a eleição do cargo, seguindo os termos do artigo 301, parágrafos 2º e 3º, do Regimento Interno da Casa.

A vaga do TCE foi aberta em razão da aposentadoria voluntária por tempo de contribuição do Conselheiro Tarcísio Costa, reconhecida através da Portaria nº 240/2024, publicada no Diário Oficial Eletrônico do TCE/RN do dia 24 de maio de 2024.

O deputado George Soares, com formação em Ciências Contábeis, foi eleito deputado estadual pela primeira vez em 2010 e atualmente exerce o seu quarto mandato consecutivo, reeleito em 2022 com 50.037 mil votos. Já o deputado Gustavo Carvalho, com formação em Economia, exerce o quinto mandato seguido como parlamentar do RN e foi reeleito em 2022 com 46.318 votos.