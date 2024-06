Assembleia Legislativa do RN lança campanha anticapacitista: “Principal objetivo é conscientizar a população”

A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte (ALRN) lança nesta quarta-feira 12 uma campanha para informar acerca do capacitismo e como combatê-lo. A palavra “capacitismo” significa a discriminação de pessoas com deficiência e é considerado uma forma de preconceito, comumente vindo de pessoas sem deficiência.

O objetivo da campanha anticapacitista é promover a conscientização, inclusão e equidade para todas as pessoas com deficiência. O lançamento, pelo presidente da Casa, deputado Ezequiel Ferreira (PSDB), ocorreu no auditório da ALRN, com a presença dos protagonistas, familiares, deputados, servidores e convidados.

A campanha é estrelada pelo influenciador potiguar Ivan Baron e pelos gêmeos autistas Ângelo e Augusto. “Campanhas como essa tem como principal objetivo conscientizar a população, principalmente aquelas pessoas que são leigas no assunto. Espero que as pessoas se interessem pela temática e, assim, possam ser aliadas das pessoas com deficiência”, pontuou Ivan ao AGORA RN.

Na pandemia, Ivan Baron começou a publicar vídeos no TikTok sobre a vivência PcD e ganhou milhares de seguidores. O jovem ficou conhecido como o influenciador da inclusão e, através de piadas nada ofensivas, educa sobre o capacitismo. Ainda criança, ele teve meningite viral e por consequência foi diagnosticado com paralisia cerebral.

Dona Luci, a mãe de Ângelo e Augusto, conhecidos na internet pela doçura e desafios que enfrentam, ganhou maior notabilidade pela luta em prol do bem-estar dos filhos. “As pessoas com deficiência estão tendo mais visibilidade na sociedade. Antigamente, ninguém falava em autismo, por exemplo. Meus filhos sofriam muito preconceito, mas sempre lutando pela inclusão. Graças a Deus, as coisas vêm melhorando bastante. A campanha da ALRN é de muita importância”, disse.

Natural de Mossoró, a família chegou em Natal em 1987. Com a dificuldade de encontrar escolas que aceitassem crianças autistas, Luci resolveu fundar o Jardim Escola Dois Amores, em 1990, depois que os gêmeos passaram cerca de três anos sendo educados em casa.

Presidente da Casa, o deputado Ezequiel Ferreira (PSDB) enalteceu a dedicação dos influenciadores envolvidos. “Temos aqui hoje a grata satisfação de ter Ivan Baron, que é uma referência nessa luta e nesse trabalho anticapacitista, os gêmeos mais amados do Rio Grande do Norte ao nosso lado, como símbolo tão importantes que a Assembleia Legislativa traz diante de tantas famílias que tem essas grandes figuras, figuras que contribuem no dia a dia”.

“A Assembleia está dando, na minha opinião, um passo gigante para que possamos ter o combate ao comportamento de pessoas que fazem exatamente esse tratamento que nós queremos evitar”.

Deputado estadual Ezequiel Ferreira

O deputado Kleber Rodrigues (PSDB) agradeceu o empenho da Casa legislativa em buscar a inclusão social. “Nunca se viu aqui tantos projetos de lei em prol das pessoas com deficiência. Vejo hoje os 24 deputados trabalhando nesse tema tão importante. Esse momento é essencial para dar visibilidade”, afirmou.

Como parte da nova campanha, a Assembleia Legislativa lançou uma cartilha, já disponível no portal da Casa, estimulando atitudes que favoreçam a ampliação da acessibilidade e da inclusão.

Agora RN