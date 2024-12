Assembleia Legislativa do RN aprova orçamento de R$ 23 bi para 2025

Orçamento de R$ 23 bilhões é aprovado com debates sobre margem de remanejamento.

Por g1 RN

18/12/2024 16h52 Atualizado há 34 minutos

Assembleia Legislativa do RN aprova Lei Orçamentária Anual de 2025 — Foto: João Gilberto/ALRN

A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte aprovou, nesta quarta-feira (18), a Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2025, com um orçamento de R$ 23 bilhões para o próximo ano.

A proposta, que teve a relatoria do deputado estadual Luiz Eduardo (SDD), foi aprovada com a maioria dos parlamentares concordando com o texto, exceto em relação a duas emendas.

O debate no plenário foi marcado por discussões sobre a margem de remanejamento autorizada ao Executivo. A bancada governista conseguiu manter o percentual em 15%, após rejeitar uma proposta da oposição que sugeria redução para 10%.

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ezequiel Ferreira (PSDB), destacou o trabalho da equipe técnica e do relator. “As medidas aqui tomadas são para beneficiar o RN, que é o propósito maior de cada um de nós”, disse o presidente.

O orçamento prevê aumento nas despesas com pessoal, que devem atingir R$ 4,7 bilhões, um aumento de 43% em relação à LDO de 2024.

De acordo com a ALRN, o crescimento está relacionado a expectativas de reajustes salariais, novas contratações e investimentos em projetos sociais.

As despesas de capital devem crescer 3,85%, enquanto as despesas correntes terão um aumento de 15,90%, principalmente devido a gastos com pessoal e outras despesas operacionais.

O relatório da LOA prioriza áreas como saúde, assistência social e administração. Além disso, emendas encartadas incluem recursos para hospitais, realização de cirurgias reprimidas, apoio ao agronegócio e ações para a Fundação de Atendimento Socioeducativo (Fundase).