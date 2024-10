Assembleia Legislativa aprova projeto que reconhece banda Grafith como patrimônio cultural e imaterial do RN

Um projeto de lei aprovado pelos deputados estaduais nesta terça-feira (29), na Assembléia Legislativa do Rio Grande do Norte (ALRN), reconheceu a banda Grafith como Patrimônio Cultural e Imaterial do Estado.

O projeto, de autoria de Eudiane Macedo (PV), segue para sanção – ou veto – da governadora Fátima Bezerra (PT) e publicação no Diário Oficial do Estado (DOE) para se tornar lei.

A banda de Natal foi fundada em 4 de novembro de 1988 pelos irmãos Kaká, Carlinhos, Joãozinho e Júnior. Neste ano, o grupo comemora 36 anos com show previsto na Shock Casa Show, no dia 9 de novembro.

Conhecida inicialmente pelo estilo baile, a banda se caracterizou por tocar de tudo: de discoteca e rock a samba e MPB e, atualmente, forró, suingueira e piseiro, sem esquecer do samba-reggae.

O grupo tem uma legião de fãs por todo o estado, com agenda de shows cheia de eventos na capital potiguar e no interior.